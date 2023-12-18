في أول رد لها على تشكيل تحالف بحري دولي ..جماعة الحوثي تكشف عن خيارات موجعة ستلجأ اليها وتوجه "نصيحة لواشنطن مارب برس يكشف عن الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف الدولي الجديد في التعامل مع تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر للمرة الأولى منذ عقد..17مليون عراقي ينتخبون مجالس المحافظات ما خفي تحت الأنقاض كان أعظم.. الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة القناة 12 العبرية تفجر مفاجأة وتكشف عن تحولات وشيكة في مسار الحرب بغزة ومصير قاتم ينتظر نتتياهو مصادر عسكرية مطلعة لـ مأرب برس : العد التنازلي بدا لإنهاء صلف الحوثيين وتهديدات الميلشيا لسلامة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر إنطلاق حملة دولية هي الأقوى لوقف الحرب على غزة تلقى استجابة آلاف المشاهير بالعالم قد تكون النهاية .. سيارة تعترض وتصدم عربات موكب بايدن وتصيبه بالذهول اشتعال اشتباكات عنيفة في السودان وتتمدد إلى جبهات جديدة ملامح تاريخية وتفاصيل الحكم عن أمراء الكويت منذ استقلالها
في أول تعليق لها على الإعلان الوشيك تشكيل تحالف بحري دولي لحماية حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وذلك خلال زيارة مرتقبة الأسبوع القادم لوزير الدفاع الأمريكي للمنطقة جددت جماعة الحوثي موقفها المعلن بعدم التراجع عن استهداف السفن الأجنبية المارة في البحر الأحمر والمتجهة الى الموانئ الإسرائيلية.
وعبر القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي في تغريدة له على منصة "اكس " – رصدها مأرب برس- عن موقف جماعته من الإعلان الوشيك بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بقيادة الولايات المتحدة بالقول " لن يثنينا تحالف العار المزمع انشائه عن استكمال مهمتنا الأخلاقية والانسانية والمتمثلة في وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة وكسر الحصار مهما كلفنا ذلك من تضحيات، ونحذر الدول المشاركة في تحالف العار من القيام بأي اعمال عدائية ضد اليمن لأنه لازال في جعبة القوات المسلحة اليمنية خيارات موجعة ليست في الحسبان."
وأضاف "البخيتي" "ننصح أمريكا بوقف جرائم اسرائيل في غزة بدلا من انشاء تحالفات عسكرية ستؤدي في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع، وننصح الدول العربية بعدم المشاركة في اي تحالف لدعم جرائم الابادة الجماعية في غزة وحماية مرتكبيها لانها ستكون اكبر الخاسرين".