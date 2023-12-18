الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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في أول تعليق لها على الإعلان الوشيك تشكيل تحالف بحري دولي لحماية حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وذلك خلال زيارة مرتقبة الأسبوع القادم لوزير الدفاع الأمريكي للمنطقة جددت جماعة الحوثي موقفها المعلن بعدم التراجع عن استهداف السفن الأجنبية المارة في البحر الأحمر والمتجهة الى الموانئ الإسرائيلية.

وعبر القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي في تغريدة له على منصة "اكس " – رصدها مأرب برس- عن موقف جماعته من الإعلان الوشيك بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بقيادة الولايات المتحدة بالقول " لن يثنينا تحالف العار المزمع انشائه عن استكمال مهمتنا الأخلاقية والانسانية والمتمثلة في وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة وكسر الحصار مهما كلفنا ذلك من تضحيات، ونحذر الدول المشاركة في تحالف العار من القيام بأي اعمال عدائية ضد اليمن لأنه لازال في جعبة القوات المسلحة اليمنية خيارات موجعة ليست في الحسبان."

وأضاف "البخيتي" "ننصح أمريكا بوقف جرائم اسرائيل في غزة بدلا من انشاء تحالفات عسكرية ستؤدي في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع، وننصح الدول العربية بعدم المشاركة في اي تحالف لدعم جرائم الابادة الجماعية في غزة وحماية مرتكبيها لانها ستكون اكبر الخاسرين".