مارب برس يكشف عن الاستراتيجية العسكرية لقوات التحالف الدولي الجديد في التعامل مع تصعيد  الحوثيين بالبحر الأحمر

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر مطلعة عن طبيعة الاستراتيجية العسكرية التي يعتمدها التحالف البحري الدولي المرتقب الإعلان عن تشكيله الأسبوع القادم بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة واسعة لعدد من الدول الاوربية والعربية في التعامل مع مهام حماية وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مشيرة إلى ان التحالف العسكري لن يوجه ضربات عسكرية مباشرة لميلشيا الحوثي لتجنب رفع سقف التصعيد في أهم طرق الملاحة الدولية .

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"مارب برس" ان القوات المتعددة الجنسية الممثلة للدول المشاركة في التحالف البحري الدولي الجديد ستتبع استراتيجية عسكرية ذات طابع دفاعي وليس هجومي تتمثل في تأمين حركة مسارات مرور السفن التجارية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب والرد على اي مصادر للنيران تستهدف سلامة السفن المارة ولن تبادر بشن هجمات الا في حالة تعرضها لاعتداءات مباشرة .

المصادر أشارت الى ان ميلشيا الحوثي لن تتعرض لضربات عسكرية من قبل قوات التحالف البحري الدولي إلا في حال قيامها باستهداف السفن المارة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب او شنها لهجمات مباشرة على السفن والقطع العسكرية البحرية التابعة لقوات التحالف منوهة الى ان ثمة حرص لدى كافة الأطراف على دفع العملية السياسية في اليمن وعدم التسبب في إحباط المساعي السعودية والاممية التي نجحت في تقريب المواقف بين الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق لتمديد الهدنة الانسانية وتثبيت وقف إطلاق النار في جبهات القتال في اليمن .