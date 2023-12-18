مصادر عسكرية مطلعة لـمأرب برس : العد التنازلي بدا لإنهاء صلف الحوثيين وتهديدات الميلشيا لسلامة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أكدت مصادر عسكرية مطلعة ان اليمن تعد الدولة المعنية بحماية وتأمين حركة الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب كونها الاشراف الأمني على هذا الممر المائي الاستراتيجي بالنسبة لحركة تدفق السلع والبضائع ومرور السفن التجارية حق سيادي بحكم موقع اليمن الجغرافي.

واعتبرت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مأرب برس" أن الإعلان المرتقب عن تشكيل التحالف البحري الدولي الأسبوع القادم خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط التي كشف النقاب عنها مساء امس تمثل خطوة متقدمة وضرورية لانهاء تصعيد ميلشيا الحوثي والحد من تداعيات تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر التي تتسبب بضرر بالغ لليمن والعديد من الدول الأخرى ومن ابرزها مصر .

ولفتت المصادر الى أن القوات البحرية اليمنية ستضطلع بالقيام بواجبها المحددة في اطار ضوابط قانونية واعتبارات سيادية في حماية وتأمين المياه الإقليمية اليمنية والبالغة 12 ميل بحري بغض النظر عن مشاركتها في التحالف الدولي الناشئ من عدمه مشيرة الى أن تشكيل تحالف دولي بحري لمواجهة تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب سيسهم في وضع حد لتهديدات الميلشيا الموالية لإيران ووقف عبث إيران واستغلالها للحرب في غزة في خلق بؤر توتر وصراع إقليمي في المنطقة منوهة الى ان العد التنازلي بدأ لإنهاء صلف الحوثيين وتصعيدهم العسكري الذي تدفع اليمن الثمن الباهض الأكبر جراء فداحة تداعياته .

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