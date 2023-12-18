قد تكون النهاية .. سيارة تعترض وتصدم عربات موكب بايدن وتصيبه بالذهول

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 256

اصطدمت سيارة بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها حسابات إعلامية لحظة تصادم السيارة مع موكب الرئيس الأمريكي وذلك على بعد نحو 40 مترا من بايدن بعد مغادرته مقر حملته الانتخابية وتناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي.

بينما أسرع رجال الخدمة السرية إليه ودفعوه إلى داخل سيارة أخرى بعد أن أصيب بالذهول حيث تم نقله بعيدا عن المبنى الذي يقع وسط مدينة ويلمنغتون، ثم وصل إلى منزله بسلام، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس وزوجته بخير وفقا لوكالة فرنس بريس.

وهرع حرس الرئيس نحو السيارة ذات اللون الفضي التي تسببت بالحادث وتحمل لوحات ترخيص من ولاية ديلاور، حيث شهروا أسلحتهم بوجه سائقها الذي رفع يديه استسلاما.

كما أحاط رجال الأمن أيضا بالمراسلين المتجمهرين وطلب أحد الموظفين منهم إخلاء المكان قائلا "إنهم يقومون باخلاء المنطقة، عليكم أن تغادروا