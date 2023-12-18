أمراض وبكتيريا قاتلة تفتك بجنود إسرائيليين خلال معارك غزة الكشف عن موعد الإعلان عن تشكيل اقوى تحالف بحري دولي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر والدول المشاركة بمشاركة 3 دول عربية.. الفيفا يعلن عن استحداث مسابقة قارية جديدة للأندية واشنطن تحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثي في البحر الاحمر استشهاد مواطن في بيحان شبوة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي مليون دولار لاستكمال تنفيذ عملية إنقاذ صافر تمنحها هذه الدولة ...تفاصيل منتخب اليمن للناشئين يواجه نظيره الإماراتي غدا في بطولة غرب آسيا المقامة بعُمان قوات الانتقالي تعترف بمقتل شخص برصاص عناصرها في أحد الحواجز الأمنية وتبرر أسباب مقتلة السجائر الإلكترونية تسبب امراضا خطيرة ونداءات عالمية لمكافحتها لهذه الاسباب بعد مقتل دبلوماسي وتورّط فرنسيين في القتال على جبهة غزة.. باريس تدعو إلى وقف إطلاق النار
مارب برس - خاص .
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان وزير الدفاع الأمريكي سيعلن عن تشكيل تحالف دولي بحري لمواجهة تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في أحد اهم الممرات المائية في العالم وذلك خلال زيارته المرتقبة الأسبوع القادم للشرق الأوسط .
وأكدت "الغارديان" ان الولايات المتحدة دشنت اتصالات مكثفة مع الصين لإقناع "بيجين" بالمشاركة في التحالف البحري الدولي المزمع الإعلان عن تشكيلة مشيرة إلى ان الصين لم تبدى موافقتها حتي الآن على الطلب الأمريكي بالانخراط ضمن هذا التحالف وأنه من المرجح عدم تجاوب الصين مع هذا الطلب.
وأكدت مصادر مطلعة ل"مارب برس " ان زيارة وزير الدفاع الأمريكي المرتقبة للشرق الأوسط الأسبوع القادم ستشمل السعودية والامارات وانه الوزير الامريكي قد يزور تركيا في اطار جولته الهادفة الى حشد الدعم لتشكيل تحالف بحري دولي منوهة الى ان التحالف الذي ستقوده الولايات المتحدة والمزمع الاعلان عنه خلال الجولة المرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي للشرق الاوسط ستشارك فيه دول من أبرزها المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وإيطاليا الى جانب دول عربية على رأسها اليمن والسعودية والإمارات ومصر وان هناك احتمالات توسيعه ليشمل مشاركة دول اخرى مثل تركيا وبعض دول القرن الإفريقي كجيبوتي واثيوبيا.
تنويه هذا الخبر يؤكد دقة ما نشره مارب برس نقلا عن مضار عسكرية التي حددت سقف زمني لاعلان تشكيل التحالف الدولي مطلع الأسبوع او أيام قليلة لاحقة رغم ان الصحف الأمريكية نشرت عن إمكانية تأجيل "بايدن" أعطاء الضوء الأخضر لتشكيل التحالف الغارديان هي من ادق الصحف العالمية في دقة المعلومات وزير الدفاع الأمريكي سيعلن خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط عن تشكيل التحالف البحري الدولي تحت مظلة قوات متعددة الجنسية