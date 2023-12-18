الكشف عن موعد الإعلان عن تشكيل اقوى تحالف بحري دولي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر والدول المشاركة

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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مارب برس - خاص .

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان وزير الدفاع الأمريكي سيعلن عن تشكيل تحالف دولي بحري لمواجهة تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية في أحد اهم الممرات المائية في العالم وذلك خلال زيارته المرتقبة الأسبوع القادم للشرق الأوسط .

وأكدت "الغارديان" ان الولايات المتحدة دشنت اتصالات مكثفة مع الصين لإقناع "بيجين" بالمشاركة في التحالف البحري الدولي المزمع الإعلان عن تشكيلة مشيرة إلى ان الصين لم تبدى موافقتها حتي الآن على الطلب الأمريكي بالانخراط ضمن هذا التحالف وأنه من المرجح عدم تجاوب الصين مع هذا الطلب.

وأكدت مصادر مطلعة ل"مارب برس " ان زيارة وزير الدفاع الأمريكي المرتقبة للشرق الأوسط الأسبوع القادم ستشمل السعودية والامارات وانه الوزير الامريكي قد يزور تركيا في اطار جولته الهادفة الى حشد الدعم لتشكيل تحالف بحري دولي منوهة الى ان التحالف الذي ستقوده الولايات المتحدة والمزمع الاعلان عنه خلال الجولة المرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي للشرق الاوسط ستشارك فيه دول من أبرزها المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا وإيطاليا الى جانب دول عربية على رأسها اليمن والسعودية والإمارات ومصر وان هناك احتمالات توسيعه ليشمل مشاركة دول اخرى مثل تركيا وبعض دول القرن الإفريقي كجيبوتي واثيوبيا.

تنويه هذا الخبر يؤكد دقة ما نشره مارب برس نقلا عن مضار عسكرية التي حددت سقف زمني لاعلان تشكيل التحالف الدولي مطلع الأسبوع او أيام قليلة لاحقة رغم ان الصحف الأمريكية نشرت عن إمكانية تأجيل "بايدن" أعطاء الضوء الأخضر لتشكيل التحالف الغارديان هي من ادق الصحف العالمية في دقة المعلومات وزير الدفاع الأمريكي سيعلن خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط عن تشكيل التحالف البحري الدولي تحت مظلة قوات متعددة الجنسية