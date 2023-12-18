بمشاركة 3 دول عربية.. الفيفا يعلن عن استحداث مسابقة قارية جديدة للأندية

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، بطولة جديدة للأندية أبطال القارات، لتحل محل كأس العالم للأندية بنظامها الحالي.

وعقد مجلس "الفيفا" اجتماعا في جدة السعودية، اليوم الاثنين، لحسم مواعيد كأس العالم للأندية 2025، وهي أول نسخة تقام بالشكل الجديد، بمشاركة 32 فريقا. وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي، إن فيفا قرر إقامة مونديال الأندية 2025، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

استحدث "فيفا" مسابقة سنوية جديدة تجمع الأندية أبطال القارات، على أن تقام النسخة الأولى منها في 2024، علما بأن أبطال القارات سيخوضون تصفيات، ليواجه الفائز بطل أوروبا في المباراة النهائية (على ملعب محايد).

وستقام بطولة الأندية أبطال القارات سنويا، لكنها لن تجري في أعوام البطولة الموسعة التي تضم 32 فريقا (مونديال الأندية).

حتى الآن، ضمنت 3 أندية عربية مشاركتها في النسخة الأولى من مونديال الأندية بشكله الجديد، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال السعودي من آسيا.

إذ تأهلت الفرق التالية إلى كأس العالم للأندية 2025: "تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا (أوروبا)، إلى جانب الأهلي المصري والوداد المغربي (إفريقيا) والهلال السعودي وأوراوا الياباني (آسيا) وبالميراس وفلامنغو وفلومينينسي (أمريكا الجنوبية)، ومونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون (أمريكا الشمالية) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا)