واشنطن تحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثي في البحر الاحمر

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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حملت الولايات المتحدة الامريكية، إيران المسؤولية عن هجمات مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر “عالمية وتشكل تحديا دوليا”.

وأضاف إن “الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة”.

واتهم المسؤول الامريكي إيران بأن لها “دورا مباشرا في هذا المستوى المحدد من الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيون”.

وقال: “ليس هناك شك في أن الإيرانيين يلعبون دورا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير، وإذا أرادت القيادة العليا في طهران أن تتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر فسوف تتوقف”.

وأشار إلى أن “الإيرانيين قاموا بتسليح الحوثيين الذين لديهم قدرات عسكرية متطورة جدا وتدريبهم وتمويلهم وتجهيزهم”.