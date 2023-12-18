استشهاد مواطن في بيحان شبوة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أدى انفجار لغم من مخلفات مليشيات إيران الحوثية إلى استشهاد مواطن في مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وأفادت مصادر محلية، بان الشاب محمد سالم الحداد استشهد بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في عقبة القنذع غربي مديرية بيحان.

وفي محافظات أخرى وقبل أيام أصيب الطفل عمر محمد يحيى، 13 عاما، بجروح مختلفة نتيجة انفجار جسم حربي من مخلفات الحرب أثناء رعيه للماشية في قرية “السبعة العليا” بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

كما أصيب طفل آخر يدعى “خريص صالح رعيدان” يبلغ من العمر 11 عاما، بجروح مختلفة نتيجة انفجار مقذوف في المربع “7” بمخيم السويداء للنازحين في محافظة مأرب.

وذكرت تقارير دولية وحكومية، أن مليشيا الحوثي زرعت منذ بداية الحرب التي اندلعت عقب انقلابها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، أكثر من مليوني لغم متعددة الأغراض، في مختلف المناطق التي تم دحرها منها، وأخرى لا تزال تحت سيطرتها وتخشى فقدانها فيما سجل راصدو ضحايا الألغام الحوثية أن الحديدة سجلت أكثر من نصف عدد الضحايا من الألغام الحوثية على مستوى اليمن.

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