مليون دولار لاستكمال تنفيذ عملية إنقاذ صافر تمنحها هذه الدولة ...تفاصيل

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتقديم مساهمة إضافية بقيمة مليون دولار لسد فجوة التمويل المطلوبة لاستكمال الخطة الأممية بشأن إنقاذ خزان "صافر" النفطي الراسي قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال جلسة التعهدات الخاصة بخزان النفط "صافر" التي نظمها، الخميس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة نيويورك، بحضور الأمين العام للمنظمة الدولية؛ أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس.

وقالت بعثة كوريا لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأحد، إن نائب ممثل البعثة السفير هيون تشو، أعلن خلال الفعالية، عن دعم إضافي من حكومة بلاده بمبلغ مليون دولار أمريكي للبرنامج الإنمائي، وذلك في إطار "سد فجوة التمويل اللازمة لإغلاق المرحلة الحالية من المشروع رسمياً".

وأكد تشو استمرار دعم بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني الذي يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، حسب قوله.

من جهتها، أشارت السفارة الكورية لدى اليمن في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، إلى أن هذا الإعلان الإضافي هو الثاني بعد تعهد سابق بمبلغ 200 ألف دولار في مايو الماضي، في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية لمنع وقوع كارثة بيئية محتملة جراء تسرب النفط في البحر الأحمر.

هذا ولم يتم حتى الآن الإفصاح عما إذا كان حدث التعهد الذي أقيم الخميس ناجحاً أم لا، وحجم التعهدات التي تلقاها، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعقب توقيع اتفاقية تسليم مساهمة السعودية الإضافية والبالغة 8 ملايين دولار لدعم عملية الإنقاذ، أكد أنه "يعمل بجد على سد الفجوة المالية المتبقية، والتي تناهز 22 مليون دولار لبدء المرحلة الثانية من العملية".