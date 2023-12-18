منتخب اليمن للناشئين يواجه نظيره الإماراتي غدا في بطولة غرب آسيا المقامة بعُمان

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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يستعد منتخب اليمن للناشئين، يوم غد، لمواجهة نظيره الإماراتي، في نصف نهائي بطولة غرب آسيا العاشرة، المقامة في مدينة صلالة بسلطنة عمان. ومن المقرر أن يلتقي اليمني نظيره الإماراتي، غدا الاثنين، الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت اليمن على استاد السعادة بصلالة في مباراة نصف نهائي البطولة.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل إلى نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) إثر تغلبه على العراق بهدفين لهدف وعلى عُمان بهدف وحيد وعلى لبنان بهدفين نظيفين.

فيما، تأهل المنتخب الإماراتي كثاني المجموعة الثانية بأربع نقاط حصدها من فوز على الأردن بهدف وحيد وتعادل سلبي أمام السعودية وخسارة أمام سوريا بهدف وحيد، ليتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة على حساب المنتخب الأردني بعد التساوي بينهما في النقاط وفارق الأهداف.

ومن المقرر ايضا، ان تقام المباراة الثانية في نصف النهائي بين منتخبا العراق والسعودية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت صنعاء.