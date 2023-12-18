قوات الانتقالي تعترف بمقتل شخص برصاص عناصرها في أحد الحواجز الأمنية وتبرر أسباب مقتلة

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اعترفت قوات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، مقتل شخص، برصاص أحد العناصر التابعة لها، في حاجز أمني بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي وقت سابق،قالت مصادر محلية، إن أفراداً من قوات الحزام الأمني في حاجز تفتيش بمنطقة الإنشاءات بمديرية المنصورة، أطلقوا النار، السبت، على سيارة يقودها الشاب "علي سعيد عبدالله الصبيحي" أثناء محاولته المرور من النقطة بعد ساعة من الانتظار ما أدى إلى مقتله.
وقال الحزام الأمني بعدن، في بيان له، إن نقطة أمنية تابعة للقطاع الثالث حزام، أوقفت سيارة على متنها شخص لا يحمل بطاقة هوية وسيارته لاتحمل لوحة معدنية ولا أوراق ملكية ولا ترخيص حمل سلاح ولا بطاقة عسكرية، مشيرا إلى أنه تم ايقافه والطلب منه بأن تقوم الجهة العسكرية التي يتبع لها بالتعريف عنه
وأضاف البيان أنه عقب رفض سائق السيارة اتباع الاجراءات الأمنية وتجاوزه النقطة بسرعة وذلك بعد ايقافه فقد تعرض لطلقة نارية حيث أدى ذلك إلى ارتطام سيارته وانقلابها ليتم اسعافه إلى مستشفى اطباء بلا حدود الذي أعلن وفاته.
في وقت لاحق، على حد قوله. فيما اتهم بيان لأبناء الصبيحة عناصر الانتقالي في نقطة "بلقيس" باحتجاز الصبيحي لأكثر من ساعة من دون السماح له بالمرور، قبل أن تطلق عليه النار وتصادر سلاحه (كلاشنكوف ومسدس) وما بحوزته من أموال وممتلكات، وتمنع إسعافه حتى توفي متاثراً بجراحه.
وفي حين تم إيداع جثة "الصبيحي" في ثلاجة الموتى بمستشفى الجمهورية، فقد أمهلت قبائل الصبيحة قوات الحزام الأمني 24 ساعة لتسليم أفراد النقطة المتهمين في الحادثة للجهات المعنية، وسط أجواء توتر تسود بين الجانبين، وفقا للمصادر.