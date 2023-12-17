تراجع جديد للإقتصاد الصهيوني

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب العدوان على غزة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%. وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.

ونما الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023، وفق "رويترز".