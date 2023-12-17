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فيفا يعلن موعد كأس العالم للأندية بنظامه الجديد.. ويكشف تفاصيل بطولة جديدة

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمخطط إقامتها في 2025، لتشمل 32 فريقاً، ستقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنوياً اعتباراً من العام المقبل.

 

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الفيفا عن توسيع كأس العالم للأندية وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.

كما اجتمع مجلس الفيفا في مدينة جدة السعودية للتصديق على مواعيد كأس العالم للأندية، وأكد أن البطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات ستجمع الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة بين فرق قارات عدة.

وقال إنفانتينو، رئيس الفيفا: “ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات القارية الحاليين للأندية”، وأضاف: “(البطولة) تختتم بنهائي في ملعب محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من التصفيات القارية بين أندية من اتحادات قارية أخرى”.

كما قرر المجلس أن تستضيف تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في 2025، بينما تستضيف بولندا كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في 2026.

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