تستهدف جهة محددة.. عملية عسكرية أمريكية مرتقبة بالشرق الأوسط سيعلن عنها وزير الدفاع

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جولته في الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، سيعلن عن الاستعدادات لعملية “حارس الازدهار” لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة “وور زون” نقلاً عن متحدث باسم البنتاغون: “أوستن، الذي سيزور المنطقة مطلع الأسبوع المقبل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية، الجنرال براون، سيعلن عن إطلاق عملية “حارس الازدهار”، هذه عملية دولية تهدف إلى ضمان الأمن البحري الدولي”.

وذكرت التقارير أن مدمرة أمريكية أسقطت 14 طائرة مسيرة، كانت متجهة نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر. وأبلغت القيادة المركزية الأمريكية في وقت لاحق أن الطائرات دون طيار كانت تحلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة الماضي، إن إيران يجب أن تتخذ إجراءات لإنهاء التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن البحري.

وتعهد الحوثيون بمهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مطالبين الدول الأخرى بسحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر على إثر عدة حوادث وقعت هناك.

من جانبه قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن تل أبيب تمنح فرصة للنظام الدولي فيما يتعلق بمواجهة هجمات جماعة الحوثي.

وتابع: “لكن عندما نصل إلى وضع يكون الحل الأخير متعلق بنا، فإننا سنقوم بما يلزم في الوقت المناسب”، حسبما ذكر موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي.

يذكر أن زعيم جماعة “الحوثي ” عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و”خيارات عسكرية أخرى” إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.