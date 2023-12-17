مليشيا الحوثي تقر بمصرع 7 من قياداتها العسكرية يحملون رتبا عسكرية مختلفة

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أقرت المليشيات الحوثية التابعة لإيران، بمصرع سبعة من قياداتها العسكرية، جراء اعتداءاتها المتواصلة في عدد من خطوط التماس.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين، أنباء عن تشييع سبعة من مقاتلي المليشيا، أغلبهم ضباط برتب عسكرية متفاوتة، وذلك خلال يومي السبت والأحد، دون الإفصاح عن الجبهات التي سقطوا فيها.

ورجحت مصادر عسكرية، أن يكون سقوط القتلى السبعة مع آخرين في جبهات الضالع التي شهدت اشتباكات خلال اليومين الماضيين، بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي تكبدت الأخيرة فيها قتلى وجرحى، وباءت محاولاتها بالفشل.