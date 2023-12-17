توكل كرمان  تدعو الى محاكمة نتنياهو قادة جيشه كمجرمي حرب

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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دعت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته وقادة جيشه كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر ضد الانسانية.

وعلقت كرمان على جريمة اغتيال مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة بقولها : تأتي جريمة اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي لمصور الجزيرة سامر أبو دقة ضمن سياسة ممنهجة لقتل الصحفيين الذين ينقلون تفاصيل المجازر وجرائم الابادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة .

كما أدانت كرمان في بوست لها على الفيسبوك وبقولها "

ادين هذه الجريمة وأدعو مجددا لمحاكمة نتنياهو وحكومته وقادة جيشه كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر ضد الانسانية.

خالص العزاء والمواساة لعائلة المصور سامر أبو دقة وزملائه ومحبيه