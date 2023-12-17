توكل كرمان تدعو الى محاكمة نتنياهو قادة جيشه كمجرمي حرب فرنسا: هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا يمكن أن تبقى دون رد إيران تعري ميلشياتها الحوثية أمام العالم ..تفاصيل رئيس قناة السويس: نتابع عن كثب التوتر الحالي في البحر الأحمر مستشار أمريكي يؤكد تحليق طائرات إسرائيلية بمناطق مليشيا الحوثي برشلونة يسقط من جديد أسعار الصرف تسجل اليوم تراجع جديد في قيمة العملة السفير بحاح يقدم اوراق اعتماده للرئيس السيسي ويناقش معه التهديدات في طرق الملاحة الدولية تعرّف على الأهمية الإستراتيجية لمضيق باب المندب وبوابة الملاحة البحرية العالمية خبير بارز في إدارة الازمات يحذر من اقدام واشنطن على هذه الخطوة لمواجهة الحوثيين ويكشف لـ مأرب برس عن اخطر تصعيد وشيك للحوثيين
دعت اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته وقادة جيشه كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر ضد الانسانية.
وعلقت كرمان على جريمة اغتيال مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة بقولها : تأتي جريمة اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي لمصور الجزيرة سامر أبو دقة ضمن سياسة ممنهجة لقتل الصحفيين الذين ينقلون تفاصيل المجازر وجرائم الابادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة .
كما أدانت كرمان في بوست لها على الفيسبوك وبقولها "
ادين هذه الجريمة وأدعو مجددا لمحاكمة نتنياهو وحكومته وقادة جيشه كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر ضد الانسانية.
خالص العزاء والمواساة لعائلة المصور سامر أبو دقة وزملائه ومحبيه