فرنسا: هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا يمكن أن تبقى دون رد

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد مستشار أمريكي أنباء تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باليمن.

وقال الصحفي والمستشار الأمريكي وليد فارس في تدوينة على منصة “إكس”، إن طائرات إسرائيلية حلقت لأول مرة في أجواء صنعاء لرصد عددا من الأهداف”.

وأضاف: كون الأجواء مراقبة من التحالف فقد أخذت هذه الطائرة الإذن من قوات التحالف واذنت الولايات المتحدة وبريطانيا لهذه الطائرات بالتحليق. وزادت العمليات العسكرية البحرية التي نفذتها مليشيات إيران الحوثية في البحر الأحمر، من مخاوف إدخال اليمن والمياه الإقليمية اليمنية لتدخلات دولية وإقليمية تزيد من معاناة الشعب اليمني المنهك من الحروب.