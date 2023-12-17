إيران تعري ميلشياتها الحوثية أمام العالم ..تفاصيل

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد سفير اليمن لدى اليونيسكو، محمد جميح، أن إيران عرت ميلشياتها الحوثية امام العالم، بأنها مليشيات تابعة لها تتلقى الأوامر منها وتنفذ خططها بالمنطقة.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة اكس تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، زعم فيها بان بلاده تسيطر على المياه اليمنية في البحر الأحمر.

وكتب جميح: ما أن إيران لا تطل على أي من سواحل البحر الأحمر، وبما أن وزير دفاعها قال إن البحر الأحمر تحت سيطرته، فلا معنى لذلك إلا أن الحوثيين إحدى كتائب إيران التي تطل بها على السواحل اليمنية لهذا البحر.

وأضاف: يتعمد الإيرانيون إحراج أداتهم الحوثية التي تتحدث عن السيادة. مختتما تغريدته ساخرا بالقول: سيادة طهران فيما يبدو!