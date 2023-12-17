توكل كرمان تدعو الى محاكمة نتنياهو قادة جيشه كمجرمي حرب فرنسا: هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا يمكن أن تبقى دون رد إيران تعري ميلشياتها الحوثية أمام العالم ..تفاصيل رئيس قناة السويس: نتابع عن كثب التوتر الحالي في البحر الأحمر مستشار أمريكي يؤكد تحليق طائرات إسرائيلية بمناطق مليشيا الحوثي برشلونة يسقط من جديد أسعار الصرف تسجل اليوم تراجع جديد في قيمة العملة السفير بحاح يقدم اوراق اعتماده للرئيس السيسي ويناقش معه التهديدات في طرق الملاحة الدولية تعرّف على الأهمية الإستراتيجية لمضيق باب المندب وبوابة الملاحة البحرية العالمية خبير بارز في إدارة الازمات يحذر من اقدام واشنطن على هذه الخطوة لمواجهة الحوثيين ويكشف لـ مأرب برس عن اخطر تصعيد وشيك للحوثيين
أكد سفير اليمن لدى اليونيسكو، محمد جميح، أن إيران عرت ميلشياتها الحوثية امام العالم، بأنها مليشيات تابعة لها تتلقى الأوامر منها وتنفذ خططها بالمنطقة.
جاء ذلك في تدوينة له على منصة اكس تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، زعم فيها بان بلاده تسيطر على المياه اليمنية في البحر الأحمر.
وكتب جميح: ما أن إيران لا تطل على أي من سواحل البحر الأحمر، وبما أن وزير دفاعها قال إن البحر الأحمر تحت سيطرته، فلا معنى لذلك إلا أن الحوثيين إحدى كتائب إيران التي تطل بها على السواحل اليمنية لهذا البحر.
وأضاف: يتعمد الإيرانيون إحراج أداتهم الحوثية التي تتحدث عن السيادة. مختتما تغريدته ساخرا بالقول: سيادة طهران فيما يبدو!