رئيس قناة السويس: نتابع عن كثب التوتر الحالي في البحر الأحمر

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع اليوم الأحد، إن الهيئة تراقب عن كثب التوتر الحالي في البحر الأحمر.

وقال ربيع في بيان نقلته رويترز، إن الهيئة تتابع عن كثب تداعيات هذا التوتر على حركة المرور في القناة، مضيفا أن حركة الملاحة البحرية في القناة تسير بشكل طبيعي.

وأضاف البيان أنه منذ 19 نوفمبر تشرين القاني، غيرت 55 سفينة مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، بينما عبرت 2128 سفينة القناة في نفس الفترة.

وأعلنت شركات شحن عملاقة الجمعة والسبت، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو ممر تجاري رئيسي، بعد هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقالت شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ-لويد الألمانية، و”سي أم آ سي جي أم” الفرنسية، و”إم إس سي” الإيطالية السويسرية، إن سفنها لن تستخدم البحر الأحمر “حتى إشعار آخر” أو حتى الاثنين على الأقل أو “حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمنا”.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت مليشيا الحوثي، هجماتها قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا.

وحذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون السفن المبحرة قبالة سواحل اليمن والتي لها صلات بإسرائيل، ردا على الحرب المستمرة بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.