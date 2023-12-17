برشلونة يسقط من جديد

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واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1 - 1 في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوغو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.
ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر - 2 في نفس الجولة.
وفي لقاءات أخرى، فاز سيلتا فيغو على غرناطة 1 - صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 - صفر.