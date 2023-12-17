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أسعار الصرف تسجل اليوم تراجع جديد في قيمة العملة

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يوم الاحد: 

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               527

بيع الدولار                  529

شراء السعودي            139.60

بيع السعودي               140.10

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1520

بيع الدولار               1539

شراء السعودي             400

بيع السعودي                405

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