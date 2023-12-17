أسعار الصرف تسجل اليوم تراجع جديد في قيمة العملة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يوم الاحد:
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 527
بيع الدولار 529
شراء السعودي 139.60
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1520
بيع الدولار 1539
شراء السعودي 400
بيع السعودي 405