السفير بحاح يقدم اوراق اعتماده للرئيس السيسي ويناقش معه التهديدات في طرق الملاحة الدولية

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قدم سفير اليمن في القاهرة خالد بحاح، صباح اليوم الاحد، أوراق إعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى مصر الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

ونقل السفير بحاح تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته لمصر وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والإزدهار.. مشيدا بالمواقف الداعمة لليمن والادوار المحورية لمصر في كافة القضايا العربية والإسلامية.

من جانبه حمّل الرئيس السيسي السفير بحاح نقل تحياته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي متمنيا له موفور الصحة والسعادة .

وتم استعراض العلاقات اليمنية المصرية وامتدادها التاريخي وضرورة الإنطلاق بها نحو أفاق رحبة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن وتهديدات المليشيات الحوثية لطرق الملاحة الدولية في البحر الاحمر، الامر الذي يحتم وقوف المجتمع الدولي صفا واحداً في مجابهة كافة التحديات والمخاطر الارهابية، وفق وكالة سبأ .

وبارك السفير بحاح نجاح التجربة الديمقراطية التي عاشتها مصر خلال الفترة القريبة الماضية، والمتمثلة بالانتخابات الرئاسية 2024م في مشهد يعكس حضارة ووعي الشعب المصري الشقيق متمنيا لمصر قيادة وشعباً التوفيق والنجاح وداوم التقدم والازدهار .