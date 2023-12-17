خبير بارز في إدارة الازمات يحذر من اقدام واشنطن على هذه الخطوة لمواجهة الحوثيين ويكشف لـ مأرب برس عن اخطر تصعيد وشيك للحوثيين

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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لاتزال الولايات المتحدة تدرس الخيارات المتاحة لردع ميلشيا الحوثي ووقف التصعيد من قبل الأخيرة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما فرض على إدارة الرئيس الأمريكي" بايدن" تأجيل الإعلان عن تشكيل تحالف دولي بحري يضطلع بمهمة تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وحذر الخبير اليمني المتخصص في مجال إدارة الأزمات الدكتور "عبد العزيز أحمد السقاف" في تصريح خاص لـ" مأرب برس" من اقدام واشنطن على تشكيل تحالف دولي بحري لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر معتبرا أن هذا سيمثل تصعيد غير مسبوق لن يحد من تهديدات الحوثيين لسلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بقدر ما سيدفع المليشيا من خلفها إيران إلى استغلال ذلك في فرض المزيد من التوتر في منطقة البحر الأحمر .

وأعتبر الدكتور "السقاف " ان الحوثي لن يحد صعوبة في استغلال اقدام الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري دولي لوقف تهديدات الميلشيا لسلامة حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب في حشد المقاتلين وتعبئة الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي في اتجاه مناهضة تحالف دولي عسكري تقوده إسرائيل بشكل غير معلن وهو ما سيتم الترويج له وسيجد أصداء واسعة مشيرا الى أن على الولايات المتحدة والدول الأوربية الفاعلة والداعمة لإسرائيل ان تركز جهودها في اتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو ما سيكون كفيلا بإنهاء التوتر القائم والمتصاعد في منطقة البحر الأحمر.

وكان وسائل اعلام أمريكية نقلت عن مسئولين في البيت الأبيض توقعاتهم بأن تعلن إدارة "بايدن" عن تشكيل تحالف دولي بحري يوم الجمعة المنصرم وهو مالم يحدث حيث تم تأجيل الإعلان عن تشكيل هذا التحالف لاعتبارات تتعلق بدراسة الإدارة الامريكية لعدة خيارات طرحت عليها من قبل البنتاغون للتعامل مع تصعيد ميلشيا الحوثي احدها خيار تشكيل التحالف الدولي البحري.