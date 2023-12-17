مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس السبب الغير معلن وراء رفض الحوثيين وساطة عمانية لوقف التصعيد في البحر الأحمر

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر سياسية موثوقة عن سبب رفض الحوثيين لوساطة عمانية لوقف تصعيد الميلشيا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والذي اتخذ مؤخرا منحا تصاعديا تمثل في استهداف سفن أجنبية بصواريخ بالستية ومسيرات هجومية.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن جماعة الحوثي رفضت وساطة عمانية لوقف التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد ابدائها موقفا اكثر مرونة واشعار الجانب العماني بموافقتها المبدئية على الوساطة وذلك بعد تلقي قيادة الجماعة توجيهات إيرانية برفض التدخل العماني ومواصلة التصعيد مشيرة الى أن زعيم الجماعة وجه الناطق الرسمي للجماعة بإعلان موقف مغاير رافض للوساطة العمانية وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي للحوثيين "محمد عبد السلام فليته"في منشور له -اطلع عليه مأرب برس – حيث أكد " فليتة انه "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي". قبيل أن يعلن ان جماعته أكدت للجميع رفضها لأي وساطة لتوقيف العمليات بالبحرين الأحمر والعربي.

وأشار ناطق الحوثيين الى أن " إن عمليات الجماعة في مساندة للشعب الفلسطيني في غزة مستمرة، "وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها".