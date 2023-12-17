السفير بحاح يقدم اوراق اعتماده للرئيس السيسي ويناقش معه التهديدات في طرق الملاحة الدولية تعرّف على الأهمية الإستراتيجية لمضيق باب المندب وبوابة الملاحة البحرية العالمية خبير بارز في إدارة الازمات يحذر من اقدام واشنطن على هذه الخطوة لمواجهة الحوثيين ويكشف لـ مأرب برس عن اخطر تصعيد وشيك للحوثيين مركز الأردصاد يحذر المواطنين في 7 محافظات مصادر سياسية تكشف لـ مأرب برس السبب الغير معلن وراء رفض الحوثيين وساطة عمانية لوقف التصعيد في البحر الأحمر فرنسا تحذر الحوثيين الحكومة: جولة مفاوضات قادمة مع الحوثيين بلاقيود: قتل الصحفيين جريمة حرب، ولا يمكن أن يمرّ دون عقاب واستهداف إسرائيل للصحفيين مفزع ومروع ثالث طائرة مسيرة تسقطها دفاعات الجيش الوطني توكل كرمان تسابق الزمن لإنجاز مدرسة الصم والبكم بمحافظة تعز
كشفت مصادر سياسية موثوقة عن سبب رفض الحوثيين لوساطة عمانية لوقف تصعيد الميلشيا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والذي اتخذ مؤخرا منحا تصاعديا تمثل في استهداف سفن أجنبية بصواريخ بالستية ومسيرات هجومية.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن جماعة الحوثي رفضت وساطة عمانية لوقف التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد ابدائها موقفا اكثر مرونة واشعار الجانب العماني بموافقتها المبدئية على الوساطة وذلك بعد تلقي قيادة الجماعة توجيهات إيرانية برفض التدخل العماني ومواصلة التصعيد مشيرة الى أن زعيم الجماعة وجه الناطق الرسمي للجماعة بإعلان موقف مغاير رافض للوساطة العمانية وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي للحوثيين "محمد عبد السلام فليته"في منشور له -اطلع عليه مأرب برس – حيث أكد " فليتة انه "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي". قبيل أن يعلن ان جماعته أكدت للجميع رفضها لأي وساطة لتوقيف العمليات بالبحرين الأحمر والعربي.
وأشار ناطق الحوثيين الى أن " إن عمليات الجماعة في مساندة للشعب الفلسطيني في غزة مستمرة، "وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها".