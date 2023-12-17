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ثالث طائرة مسيرة تسقطها دفاعات الجيش الوطني

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش في محور الرزامات، شمالي محافظة صعدة، اليوم الأحد، طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، هي الثالثة خلال 72 ساعة. 

وأسقطت الدفاعات الجوية الطائرة المسيّرة الحوثية "مفخخة" أثناء ما كانت تحلق في الأجواء وتحاول استهداف مواقع قوات الجيش في المحور.

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