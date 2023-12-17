توكل كرمان تسابق الزمن لإنجاز مدرسة الصم والبكم بمحافظة تعز

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كشفت لقطات مصورة نشرتها الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن الانجاز المتسارع والكبير الذي تم انجازة خلال 22 يوما من يوم تسلم موسسة كرمان لارضية مشروع مدرسة الصم والبكم بمحافظة تعز.
وقالت النوبلية توكل كرمان على منصتها في الفيسبوك "انجاز مشروع مدرسة الصم والبكم الأساسية الثانوية في تعز يجري على قدم وساق ، اسابيع معدودة والمشروع جاهز ومجهز.
وكانت مؤسسة توكل كرمان قد اعلنت قبل أيام البدء بمشروع بناء مدرسة أساسية وثانوية لفئة الصم والبكم في مديرية المظفر بمدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
وقالت المؤسسة أنها تسلمت موقع الأرضية المخصصة للمدرسة الواقعة في منطقة تبة قاسم بشارع الأربعين في مديرية المظفر، بعد أن وقعت عقد البناء مع مكتب التربية والتعليم بتكلفة 250 مليون يمني.
وأوضحت المؤسسة أن المشروع جاء استجابة للمناشدات الكثيرة من قبل أهالي شريحة الصم والبكم من اجل منحهم حقهم التعليمي الذي يناسب احتياجهم.