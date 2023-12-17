رئيس الأركان يدشن دورة تدريبية خاصة بالطيران المسير

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دشن رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، دورة تدريبية خاصة بالطيران المسير الاستطلاعي والمقاتل لوحدات متخصصة تابعة للقوات المسلحة.
وخلال التدشين أشار الفريق بن عزيز إلى أهمية الدورة في تطوير قدرات القوات المسلحة وتحديث جاهزيتها لمواكبة التطورات الحربية والعسكرية وتلبية متطلبات المعركة الحديثة المشتركة.. مشددا على الدور الهام المنوط بهذه الوحدات والدورات لتخريج كوادر متخصصة تساهم في تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفدها بالخبرات النوعية.
وحث المشاركين على الاستفادة القصوى من البرامج العلمية والتطبيقية وتسخير كامل الجهد والوقت لتطوير معارفهم.