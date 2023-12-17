33 مسيرة جوية أوكرانية تقتحم 3 مقاطعات روسية إدارة بايدن تتراجع عن إعطاء الضوء الأخضر لتوجيه ضربات مباشرة للحوثيين وتقارير استخباراتية تكشف السبب !! برشلونة يتعثر أمام فالنسيا ويواصل نزيف النقاط نتنياهو يعلن عن مفاوضات جديدة لاستعادة أسرى.. وحماس تشترط أمريكا تحث الدعم السريع السودانية على وقف تقدمها بولاية الجزيرة الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم بالضفة الغربية ويقصف موقعا بمخيم نور شمس هذا ما تنبأ به المنجم الفرنسي الشهير للعام الجديد 2024.. حرب مع الصين وسقوط عرش بريطانيا برشلونة يفرط بالفوز أمام فالنسيا ويتعثر مجددا في الدوري الإسباني خلل برمجي في مركبة فضائية تبعد 15 مليار ميل عن الأرض وناسا تتدخل مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الـ17 لدولة الكويت ..تفاصيل
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي، تمكنت الليلة الماضية من اعتراض وإسقاط 33 مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد.
واعتبرت الوزارة هذه الغارات بمثابة هجمات إرهابية من جانب نظام كييف.
وجاء في بيان الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي واعترضت 33 طائرة أوكرانية بدون طيار، فوق أراضي مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد".
يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بشكل دوري بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية