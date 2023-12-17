برشلونة يتعثر أمام فالنسيا ويواصل نزيف النقاط

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فرض نادي فالنسيا التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على ضيفه برشلونة في مباراة جمعتهما لحساب منافسات الجولة الـ17من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز البرتغالي جواو فليكس هدف التقدم لنادي برشلونة في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من رفينيا ليودعها الشباك بلمسة واحدة.
وأدرك هوغو جيامون هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 70، من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية العليا لمرمى إيناكي بينيا.
وهذه هي المباراة الثانية تواليا التي يتعثر فيها برشلونة في الدوري والثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعد خسارته أمام جيرونا 2-4 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني ثم هزيمته المفاجئة منتصف الأسبوع أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر