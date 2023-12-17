نتنياهو يعلن عن مفاوضات جديدة لاستعادة أسرى.. وحماس تشترط

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

والتقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط بين حماس وتل أبيب.

وتهرب نتنياهو خلال مؤتمر صحافي من الرد على سؤال حول تفاصيل الاجتماع المذكور، قائلا إنه لن يكشف معلومات لحركة حماس.

وأعلن نتنياهو في مؤتمر صحافي أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الأسرى في نوفمبر، نقلا عن رويترز.

وأضاف: "التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

وذكر نتنياهو أن "إسرائيل تلقت طلبات لوقف إطلاق النار وسحب القوات في المحادثات بشأن غزة، لكنها لن تفعل ذلك".

وفي المقابل، أكدت حركة حماس في بيان مقتضب مساء السبت عدم إجراء أي مفاوضات لتبادل الأسرى مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على قطاع غزة.

وقالت حماس في البيان: "تؤكد حركة حماس على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا. وقد أبلغت الحركة موقفها هذا لجميع الوسطاء".

وفي وقت سابق السبت، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب أبدت استعدادها للتفاوض مع حماس حول اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح باقي المحتجزات لدى الحركة من جراء هجوم 7 أكتوبر، على أن تتضمن الصفقة إطلاق أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة عدة أيام.

هذا وتجمع مئات الأشخاص من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ليل الجمعة، أمام مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية، مطالبين بسرعة الإفراج عن أبنائهم. وتأتي المطالبات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتلَ 3 محتجزين عن طريق الخطأ.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن أسفه "لمأساة لا تحتمل" بعد مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة الجمعة "عن طريق الخطأ" بعد اعتقاد القوات الإسرائيلية أنهم يشكلون "تهديدا".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري: "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاثة محتجزين إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا.

نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأساوي".

وشنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص، بحسب إسرائيل، التي تعهدت إثره بـ "القضاء" على حماس وتواصل شن هجوم على القطاع الفلسطيني خلف نحو 19 ألف قتيل، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة