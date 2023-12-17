الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم بالضفة الغربية ويقصف موقعا بمخيم نور شمس

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية داهمت منازل في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، فجر اليوم (الأحد)، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحيا،ء بينما تم قصف أحد المواقع بطائرة مسيرة.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية ضواحي شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الإسكان في ضاحية اكتابا، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها.
ووفقا للوكالة الفلسطينية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم من الجهة الغربية بمحاذاة مخيمها، وفرضت حصاراً مشدداً على مخيم نور شمس في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلق خلالها الأعيرة النارية بكثافة، مشيرة إلى أن حريقاً كبيراً اندلع في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع الاقتحام