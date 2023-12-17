خلل برمجي في مركبة فضائية تبعد 15 مليار ميل عن الأرض وناسا تتدخل

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وكالة ناسا تدخلها لإصلاح خلل برمجي على متن المركبة الفضائية" فوييجر1" التي تبعد عن كوكب الأرض أكثر من 15 مليار ميل.

وذكرت الوكالة أن المهندسين التابعين لها يحاولن إصلاح خلل برمجي على متن المركبة الفضائية" فوييجر1" التي تستكشف الحدود الخارجية لنظام الشمسي والتي تبعد عن الأرض 15 مليار ميل.

ويبدو أن نظام بيانات رحلة المركبة عالق في وضع التكرار التلقائي، مما يعني أن المركبة الفضائية ترسل نفس المعلومات إلى الأرض مرارًا وتكرارًا، ولا يزال بإمكان "Voyager" تلقي الأوامر من مركز التحكم في المهمة، لذا لا تزال ناسا تحاول معرفة سبب المشكلة قبل أن تقرر ما يجب فعله بعد ذلك.

وذكرت ناسا على موقعها الرسمي أنه بعد استبعاد الاحتمالات الأخرى، قرر فريق Voyager أن مصدر المشكلة هو FDS في نهاية الأسبوع الماضي، حاول الفريق إعادة تشغيل FDS وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل بدء المشكلة، لكن المركبة الفضائية لا تزال لا تُرجع البيانات القابلة للاستخدام.

ويعمل المهندسون على حل مشكلة في أحد أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الموجودة على متن المركبة " Voyager 1" والتي تسمى نظام بيانات الرحلة (FDS) تتلقى المركبة الفضائية الأوامر المرسلة من الأرض وتنفذها؛ ومع ذلك، فإن FDS لا تتواصل بشكل صحيح مع أحد الأنظمة الفرعية للمسبار، والتي تسمى وحدة الاتصالات (TMU) ونتيجة لذلك، لا يتم إرسال أي بيانات علمية أو هندسية إلى الأرض.

ومؤخراً، بدأت وحدة TMU في إرسال نمط متكرر من الآحاد والأصفار وكأنها "عالقة".

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت في وقت سابق أنها تواجه مشاكل في التواصل مع مركبتها الفضائية فوييجر 1 وهي تنطوي على وحدة الاتصالات في نظام بيانات الرحلة للمركبة الفضائية.

وفقًا لوكالة ناسا، لم يتلق فريق مراقبة المهمة سوى نمطًا متكررًا من الآحاد والأصفار كما لو كان محاصرًا في حلقة مفرغة ولا يتم إرجاع أي بيانات علمية أو هندسية إلى الأرض