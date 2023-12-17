مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير الـ17 لدولة الكويت ..تفاصيل

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نادى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الـ16 ببيان رسمي من الديوان الأميري بثه التلفزيون الرسمي لدولة الكويت، ونعى فيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت الكويت الحداد ثلاثة أيام بتعطيل الدوائر الرسمية في البلاد، وتنكيس الأعلام 40 يوماً حداداً. وكان الديوان الأميري أعلن عن قبول الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التعازي في قصر بيان.

وفي وقت لاحق اجتمع مجلس الوزراء الكويتي ونادى أيضاً بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت خلفاً لسلفه نواف الأحمد الجابر الصباح. ولد أمير الكويت الـ17، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة 27 سبتمبر (أيلول) 1940، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، تلقى تعليمه للسنوات الأولى في مدرسة المباركية.

درس الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلية "هندن" للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960، التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك (والتي تحولت في عهده إلى جهاز أمن الدولة) وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

تولى الشيخ مشعل عديداً من المناصب الفخرية، من بينها الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 - 2017).

كما عينه أمير البلاد السابق، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط.

وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979.

وعلى صعيد حياته الشخصية، فالشيخ مشعل تزوج من سيدتين هما: الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري، وله منهما خمسة أبناء ذكور، و7 إناث.

وفي 13 يناير (كانون الثاني) 2004 أصدر الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بتعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير وشغل المنصب بين عامي 2004 و2020.

ودخل الشيخ مشعل، أمير الكويت الحالي، من خلال المنظومة والبوابة الأمنية (وزارتي الداخلية والدفاع) وتدرج فيهما بعدة مناصب قيادية على مدى أكثر من خمسة عقود، معترك السياسة وصل إلى ولاية العهد في عام 2020 بتزكية من الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونجح الشيخ مشعل في منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وتمكنت المؤسسة العسكرية في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: "الأمن أساس التنمية" (2010 – 2015)، و"الأمن أولاً" (2015 – 2020) ، و"حماية وسند" (2020 – 2025).

نائب الأمير في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أصدر الراحل الشيخ نواف الأحمد أمراً أميرياً بالاستعانة بولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، ونص الأمر الأميري على تفويض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بصلاحيات الأمير ومنها إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وإعفائهم وقبول استقالتهم.

ومن الصلاحيات التي فوضها الأمير الراحل، التصديق على المراسيم الأميرية المرفوعة من مجلس الوزراء وإصدارها، واقتراح القوانين والتصديق عليها بعد موافقة مجلس الأمة وإصدار المراسيم بقوانين وإبرام المعاهدات الدولية.

إضافة إلى جميع اختصاصات الأمير في شؤون مجلس الأمة، إضافة إلى إعلان الأحكام العرفية، وتعيين السفراء وقبول أوراق اعتمادهم.

إنجازاته وتعهداته وفي ظل الغياب الصحي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، أدار الشيخ مشعل العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي أدت إلى حلّ المجلس حلاً دستورياً مرتين وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين.

وذلك استناداً إلى المادة السابعة من الدستور التي تنص على أنه "ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وبحسب مذكرة توضيحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة السابعة قررت قاعدة "نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته".

وكان أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح افتتح الدورين الأول والثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الكويتي 2023 نيابة عن الأمير الراحل، وأكد ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ملوحاً بأن القيادة السياسية تعمل وفق الدستور إلى حين إعادة المنظومة السياسية لمسارها عبر "الإصلاح السياسي والتنمية".

العهد الجديد يُذكر أنه في أول خطاب له بعد أدائه القسم ولياً للعهد، تعهّد الشيخ مشعل الحفاظ على المسيرة التي اختطها أخوه الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الحفاظ على النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.

وقال الشيخ مشعل في كلمة في البرلمان بعد أداء القسم، "نحن على يقين بأن الكويت بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد ستواصل مسيرتها الريادية، دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال، داعية إلى الخير والسلام ومنبراً للخير والعمل الإنساني"، مؤكداً أن "الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية وأن المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي إلى رفعته وتقدمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين... رافعاً شعار المشاركة الشعبية عاملاً على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة