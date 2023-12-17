قيادي مؤتمري يعلق على تشكيل تحالف عسكري جديد في البحر الأحمر..تفاصيل

الأحد 17 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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علق وزير الخارجية السابق الدكتور ابوبكر القربي على تشكيل تحالف عسكري جديد لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال القربي في منشور على منصة اكس :تشكيل امريكا لتحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من تهديدات أنصار الله(مليشيا الحوثي)معالجة ستصعد خطر توسع الصراع .

واضاف:قد لا تحقق الهدف لان الحل الحقيقي هو في قيام تحالف يوقف الحرب ويفرض حل الدولتين ويمكن من قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضيها مما سيعيد للمنطقة أمنها واستقرارها