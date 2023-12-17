أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع بسبب الحرب في اليمن..تقرير قيادي مؤتمري يعلق على تشكيل تحالف عسكري جديد في البحر الأحمر..تفاصيل قيادي في الانتقالي الجنوبي يورد أخطائهم في 5 نقاط أهلكتنا ودمرتنا ونتمنى أن نتخلص منها..تعرف عليها أسقاط 14 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر تشييع جثمان وزير الاتصالات نجيب العوج في دبي قيادي كبير في الجيش يتفقد جبهات القتال في مأرب الجيش الوطني ينفذ عملية عسكرية في معقل الحوثيين سيناتور أمريكي: يكشف الممول الرئيسي لإسرائيل ويقول ان كارثة غزة تقع بقنابلها تعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت برلماني فرنسي يكشف أعداد المقاتلين يشاركون في العدوان على غزة ..تفاصيل
علق وزير الخارجية السابق الدكتور ابوبكر القربي على تشكيل تحالف عسكري جديد لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال القربي في منشور على منصة اكس :تشكيل امريكا لتحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من تهديدات أنصار الله(مليشيا الحوثي)معالجة ستصعد خطر توسع الصراع .
واضاف:قد لا تحقق الهدف لان الحل الحقيقي هو في قيام تحالف يوقف الحرب ويفرض حل الدولتين ويمكن من قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضيها مما سيعيد للمنطقة أمنها واستقرارها