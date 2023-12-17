أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع بسبب الحرب في اليمن..تقرير قيادي مؤتمري يعلق على تشكيل تحالف عسكري جديد في البحر الأحمر..تفاصيل قيادي في الانتقالي الجنوبي يورد أخطائهم في 5 نقاط أهلكتنا ودمرتنا ونتمنى أن نتخلص منها..تعرف عليها أسقاط 14 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر تشييع جثمان وزير الاتصالات نجيب العوج في دبي قيادي كبير في الجيش يتفقد جبهات القتال في مأرب الجيش الوطني ينفذ عملية عسكرية في معقل الحوثيين سيناتور أمريكي: يكشف الممول الرئيسي لإسرائيل ويقول ان كارثة غزة تقع بقنابلها تعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت برلماني فرنسي يكشف أعداد المقاتلين يشاركون في العدوان على غزة ..تفاصيل
أورد رئيس فريق الحوار الجنوبي الخارجي بالمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد عن خمسة نقاط قال إنها أهلكتهم ودمرتهم وكان لها نتائج سلبية كبيرة.
وقال بن فريد في منشور له على منصة "أكس" إن مجموعة من الآفات السلوكية في تعاملنا مع بعضنا البعض أهلكتنا ودمرتنا وكان لها نتائج سلبية كبيرة جدا على ما حدث ويحدث في بلادنا ومنها"-:
1 - سرعة إصدار الأحكام وتوجيه التهم والتخوين وتوزيع صكوك الوطنية على هذا ونزعها من ذاك بكل سهولة ويسر.
2 - المزايدة الوطنية على بعضنا البعض، وكأن العمل الوطني يجب أن يسير وفقا لأحكام صاحب المزايدة وقوانينه.
3 - عدم تقدير الحسابات السياسية للدول الإقليمية والدولية والتعامل معها وكأننا دولة مستقلة ، وإلى درجة عدم قراءة الماضي القريب في معرفة الأخطاء التي تعاملنا بها مع الأشقاء العرب وحتى الأصدقاء في المجتمع الدولي.
4- الاستعجال في الحصول على النتائج دون التحلي بالصبر والحكمة.
5 - عدم قبول الرأي الآخر، واعتبار من له رأي آخر بأنه خرج عن جادة الطريق الوطني السليم.
وأوضح بن فريد أن "هذه مجموعة من الآفات التي لازالت تضرب في عملنا الوطني والسياسي بشكل خطير ومؤثر، نتمنى أن نتخلص منها مع مرور الوقت".