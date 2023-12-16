أسقاط 14 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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اسقطت مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، اليوم السبت، 14 طائرة مسيرة أطلقها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وفق ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية في بيان.

وذكر البيان “في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو.إس.إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن”.

وأضاف “تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيرة هجومية انتحارية وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات. وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد”.