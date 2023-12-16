تشييع جثمان وزير الاتصالات نجيب العوج في دبي

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شيع مسؤولون يمنيون وقيادات عصر اليوم السبت جثمان وزير الاتصالات اليمني الدكتور نحيب العوج في دبي.

وأنطلق موكب التشييع من مقر إقامة الوزير الراحل العوج وصولًا الى المقبرة التي جرى فيها الدفن.

وشارك في التشييع دولة رئيس الوزراء ، د. معين عبدالملك . وانتقل العوج إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والعمل الوطني.

وقدم دولة رئيس الوزراء بتقديم واجب العزاء و خالص التعازي والمواساة لأولاد الفقيد وآل العوج بمدينة دبي الإماراتية