قيادي كبير في الجيش يتفقد جبهات القتال في مأرب

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم السبت، جبهات القتال في محزام ماس شمال غرب محافظة مأرب.

وأشاد اللواء القميري بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لدى أبطال القوات المسلحة في الخطوط الأمامية.. مؤكداً أهمّية ردع أي تجاوزات لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول تقويض عملية السلام عبر ممارساتها الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الدولي والإقليمي..

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لإخضاع المليشيا الحوثية الإرهابية في حال عدم تجاوبها لدعوات السلام المطروحة على الطاولة..