أسقاط 14 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر تشييع جثمان وزير الاتصالات نجيب العوج في دبي قيادي كبير في الجيش يتفقد جبهات القتال في مأرب الجيش الوطني ينفذ عملية عسكرية في معقل الحوثيين سيناتور أمريكي: يكشف الممول الرئيسي لإسرائيل ويقول ان كارثة غزة تقع بقنابلها تعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت برلماني فرنسي يكشف أعداد المقاتلين يشاركون في العدوان على غزة ..تفاصيل محلّل معروف في إذاعة جيش الاحتلال يصدم الجمهور الصهيوني بهذا التحليل: السنوار نجح في إنقاذ القضية الفلسطينية من الهاوية إعلام صهيوني يكشف حقيقة انطلاق جسر بري لإيصال “المواد الغذائية” من الإمارات لتل أبيب الهند تتحدث عن أختطاف ناقلة بضائع في بحر العرب
تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم السبت، جبهات القتال في محزام ماس شمال غرب محافظة مأرب.
وأشاد اللواء القميري بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لدى أبطال القوات المسلحة في الخطوط الأمامية.. مؤكداً أهمّية ردع أي تجاوزات لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول تقويض عملية السلام عبر ممارساتها الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الدولي والإقليمي..
من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لإخضاع المليشيا الحوثية الإرهابية في حال عدم تجاوبها لدعوات السلام المطروحة على الطاولة..