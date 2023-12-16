الجيش الوطني ينفذ عملية عسكرية في معقل الحوثيين

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قصفت قوات الجيشالوطني، خلال الساعات الماضية، بعملية عسكرية نوعية أهدافا بمعقل مليشيا الحوثي الرئيسي، في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.
وقال مركز إعلام محور الرزامات، إن قوات لواء حرب 1، قصفت يوم أمس مواقع عدة للمليشيا الإنقلابية الحوثية في مديرية الصفراء.
وأوضح بأن العملية العسكرية، جاءت رداً على الخروقات والاعتداءات المتكررة من قبل المجاميع المسلحة التابعة للمليشيات الحوثية التابعة لإيران.
وكانت مليشيا الحوثي، قد حاولت استهداف مواقع القوات الحكومية، في مديرية الصفراء، بالطيران المسير والقصف العشوائي بصورة استفزازية، مما استدعى الرد المباشر والفوري على تلك الخروقات واضطر الحوثيين للفرار من المنطقة.