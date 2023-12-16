سيناتور أمريكي: يكشف الممول الرئيسي لإسرائيل ويقول ان كارثة غزة تقع بقنابلها

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قدم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مشروع قرار إلى الكونغرس، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير صريح حول قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة، و”الذي يقع بتمويل وأسلحة أمريكية”، وفق تعبيره.

وقال ساندرز خلال تقديمه طلب المساءلة: “هناك كارثة إنسانية تقع في غزة بقنابل وأموال أمريكية، نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة وإنهاء تواطئنا في هذه الأعمال”.

وشدد ساندرز في مشروع القرار الذي تقدم به، على ضرورة البحث ومناقشة عمليات القصف التي ينفذها الاحتلال، وحجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في قطاع غزة.

وتستند المساءلة التي تقدم بها السيناتور بالكونغرس، إلى قانون المساعدات الأمريكية الخارجية والذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية إلى أي حكومة “تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”، حيث يسمح للكونغرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في أي بلد حول العالم.

وفي حال تمت الموافقة على مشروع القرار، سيتوجب على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير في غضون 30 يوما بهذا الصدد، وإلا سيتم قطع جميع المساعدات الأمنية المقدمة إلى كيان الاحتلال بموجب القانون.

ورغم مطالبته بتقديم تقرير واضح بشأن الانتهاكات بحق المدنيين، إلا أن مشروع قرار ساندرز أقر بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، معبرا في الآن ذاته عن انتقادات شديدة بشأن حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجمعة، أن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 18800 شهيد، بالإضافة إلى 51 ألف جريح ومصاب.