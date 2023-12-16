تعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت الكويت، السبت 16 ديسمبر، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد خلفا للراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكره التلفزيون الكويتي الرسمي. وقال عيسى الكندري، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان اليوم، إنه تم إعلان الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت أميرا للبلاد خلفا للراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد عقد جلسة استثنائية بعد ظهر السبت لإعلان وفاة أمير البلاد الراحل كما نادى خلالها بولي العهد أميرا للبلاد. وينتظر أن يقوم الشيخ مشعل الأحمد بأداء اليمين الدستورية لمنصب الإمارة أمام مجلس النواب خلال جلسة خاصة تعقد خلال الساعات القادمة. وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عبر التلفزيون الرسمي، ظهر السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات من توليه السلطة في البلاد.

وكان الأمير قد دخل المستشفى في نهاية نوفمبر بسبب ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية وقتئذ بأنها وعكة صحية طارئة، لكنها قالت إنه في حالة مستقرة. والأمير مشعل المولود سنة 1940، هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد من 1921 حتى عام 1950. تدرج أمير الكويت الجديد في المناصب منذ تخرجه من كلية الشرطة في بريطانيا عام 1960، حيث التحق بوزارة الداخلية حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة، وفي سنة 2004، عين من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. وشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، إلى غاية تكليفه بولاية العهد في أكتوبر 2020 بتزكية من الشيخ نواف الصباح.