محلّل معروف في إذاعة جيش الاحتلال يصدم الجمهور الصهيوني بهذا التحليل: السنوار نجح في إنقاذ القضية الفلسطينية من الهاوية إعلام صهيوني يكشف حقيقة انطلاق جسر بري لإيصال “المواد الغذائية” من الإمارات لتل أبيب الهند تتحدث عن أختطاف ناقلة بضائع في بحر العرب القسام تؤدب نتنياهو ... مظاهرات في إسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وزير الإعلام: اختطاف مليشيا الحوثي طفلاً للضغط على والده امتداد لسجلها الأسود في حقوق الإنسان شاهد بالفيديو .. عريس سعودي يشعل التواصل ببكائه ليلة زفافه مبروك لمرضى السكري...بحوث تكشف فوائد مذهلة للخس لا يمكن تخيلها .. صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تكشف مستجدات المفاوضات بين إسرائيل وحماس اليوم 71 للعدوان.. مساع لصفقة جديدة لتبادل الأسرى..تفاصيلها ضبط 15 متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة
شارك مئات الإسرائيليين في مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى في غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلي تجمعوا في حيفا، ودعوا إلى التحرك الفوري للإفراج عن باقي الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".
ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.
وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.
في الوقت نفسه، تجمع العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.