وزير الإعلام: اختطاف مليشيا الحوثي طفلاً للضغط على والده امتداد لسجلها الأسود في حقوق الإنسان

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن استمرار القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، المدعو رشاد الشبيبي في اختطاف نجل الصحفي المُحرر من معتقلاتها محمد القادري، الطفل عبدالله (7) أعوام، منذ ثلاثة أشهر، بهدف الضغط عليه للعودة لمحافظة إب وتسليم نفسه لما يسمى جهاز الامن والمخابرات، جريمة نكراء تؤكد النهج الارهابي للمليشيا، وسجلها الاسود في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية سبق وأن قامت باحتجاز الصحفي القادري مرتين، واخفائه قسرا، على خلفية ممارسته لعمله الصحفي وتغطيته لجرائمها وانتهاكاتها في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، تعرض خلال فترات الاعتقال للمعاملة القاسية وصنوف التعذيب النفسي والجسدي، التي بدت معالمها واضحة في جسده، قبل أن يتمكن من الفرار للمناطق المحررة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بادانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي لاطلاق الطفل عبدالله بشكل فوري، ووقف عمليات القمع والتنكيل بحق الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام النساء والأطفال أدوات للضغط والابتزاز ، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.