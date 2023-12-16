صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تكشف مستجدات المفاوضات بين إسرائيل وحماس

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل وحركة حماس بالـ"معقدة وتصحبها تحديات"، وقالت إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وأضافت الصحيفة: بعد حوالي أسبوعين من انتهاء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بدأت المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى صفقة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه عملية معقدة ومعقدة قد تستغرق وقتا طويلا جدا، وعلى عكس المحادثات السابقة، تصاحبها العديد من التحديات.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن المحادثات يشارك فيها مسؤولين مصريين ورئيس وزراء قطر والبيت الأبيض.