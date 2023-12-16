صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تكشف مستجدات المفاوضات بين إسرائيل وحماس اليوم 71 للعدوان.. مساع لصفقة جديدة لتبادل الأسرى..تفاصيلها ضبط 15 متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة رئيس مجلس القيادة يبحث مع سفير الولايات المتحدة العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية بريطانيا تعلن اسقاط مسيرة تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر الزنداني يتحدث عن شروط المصالحة اليمنية ويكشف عن مواقفه من التحشيد العسكري الأجنبي في البحر الأحمر صهيوني يهودي في مهمة إنقاذ إسرائيل من ورطة غزة محامي مسلم بـ"الجنائية": ما يحدث بغزة "سقوط كامل" للعدالة الدولية تلويح أميركي بالرد عسكريا على الحوثيين.. ماذا قال وزير الدفاع الأميركي ومستشار الأمن القومي؟ : الحكومة الكويتية تنادي بالشيخ مشعل أميرا للبلاد.. من هو؟
وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل وحركة حماس بالـ"معقدة وتصحبها تحديات"، وقالت إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وأضافت الصحيفة: بعد حوالي أسبوعين من انتهاء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بدأت المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى صفقة أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه عملية معقدة ومعقدة قد تستغرق وقتا طويلا جدا، وعلى عكس المحادثات السابقة، تصاحبها العديد من التحديات.
ووفقا للصحيفة العبرية فأن المحادثات يشارك فيها مسؤولين مصريين ورئيس وزراء قطر والبيت الأبيض.