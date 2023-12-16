ضبط 15 متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ألقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي مأرب وحضرموت أمس الجمعة القبض على 15 متهما في قضايا جنائية بينها 6 قضايا اعتداء على أملاك غير وسرقة.

وأشار تقرير غرفة عمليات عدن أن 5 متهمين تم ضبطهم في 4 قضايا (سب وشتم وزنا وسرقة واعتداء على أملاك غير).

فيما بين تقرير شرطة مأرب حجز 5 متهمين في قضايا (تهديد بالقتل وخيانة أمانة وسرقة وإيذاء عمدي جسيم واعتداء على أملاك غير).

وألقت الشرطة بساحل حضرموت القبض على المتهمين ال 5 في قضيتي سب وشتم وكذا قضايا سرقة وإيذاء عمدي جسيم واعتداء على أملاك غير.

وأظهر تقريرا لإدارات الشرطة بمحافظات شبوة والمهرة ولحج ضبط 3 متهمين في قضايا قتل وسرقة وإيذاء عمدي جسيم.

وبلغ إجمالي المضبوطين أمس الجمعة 22 متهما على ذمة 21 قضية جنائية. وتلقت شرطة مأرب بلاغا بوقوع حادث حريق واحد بالمحافظة.