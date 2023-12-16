صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تكشف مستجدات المفاوضات بين إسرائيل وحماس اليوم 71 للعدوان.. مساع لصفقة جديدة لتبادل الأسرى..تفاصيلها ضبط 15 متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة رئيس مجلس القيادة يبحث مع سفير الولايات المتحدة العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية بريطانيا تعلن اسقاط مسيرة تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر الزنداني يتحدث عن شروط المصالحة اليمنية ويكشف عن مواقفه من التحشيد العسكري الأجنبي في البحر الأحمر صهيوني يهودي في مهمة إنقاذ إسرائيل من ورطة غزة محامي مسلم بـ"الجنائية": ما يحدث بغزة "سقوط كامل" للعدالة الدولية تلويح أميركي بالرد عسكريا على الحوثيين.. ماذا قال وزير الدفاع الأميركي ومستشار الأمن القومي؟ : الحكومة الكويتية تنادي بالشيخ مشعل أميرا للبلاد.. من هو؟
ألقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي مأرب وحضرموت أمس الجمعة القبض على 15 متهما في قضايا جنائية بينها 6 قضايا اعتداء على أملاك غير وسرقة.
وأشار تقرير غرفة عمليات عدن أن 5 متهمين تم ضبطهم في 4 قضايا (سب وشتم وزنا وسرقة واعتداء على أملاك غير).
فيما بين تقرير شرطة مأرب حجز 5 متهمين في قضايا (تهديد بالقتل وخيانة أمانة وسرقة وإيذاء عمدي جسيم واعتداء على أملاك غير).
وألقت الشرطة بساحل حضرموت القبض على المتهمين ال 5 في قضيتي سب وشتم وكذا قضايا سرقة وإيذاء عمدي جسيم واعتداء على أملاك غير.
وأظهر تقريرا لإدارات الشرطة بمحافظات شبوة والمهرة ولحج ضبط 3 متهمين في قضايا قتل وسرقة وإيذاء عمدي جسيم.
وبلغ إجمالي المضبوطين أمس الجمعة 22 متهما على ذمة 21 قضية جنائية. وتلقت شرطة مأرب بلاغا بوقوع حادث حريق واحد بالمحافظة.