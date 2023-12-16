رئيس مجلس القيادة يبحث مع سفير الولايات المتحدة العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي/الدكتور رشاد محمد العليمي، ، اليوم السبت، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فايجن.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الامم المتحدة.

كما استعرض اللقاء الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الاصلاحات، والاجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

كما بحث اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواقف البلدين الصديقين ازائها. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي