صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تكشف مستجدات المفاوضات بين إسرائيل وحماس اليوم 71 للعدوان.. مساع لصفقة جديدة لتبادل الأسرى..تفاصيلها ضبط 15 متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة رئيس مجلس القيادة يبحث مع سفير الولايات المتحدة العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية بريطانيا تعلن اسقاط مسيرة تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر الزنداني يتحدث عن شروط المصالحة اليمنية ويكشف عن مواقفه من التحشيد العسكري الأجنبي في البحر الأحمر صهيوني يهودي في مهمة إنقاذ إسرائيل من ورطة غزة محامي مسلم بـ"الجنائية": ما يحدث بغزة "سقوط كامل" للعدالة الدولية تلويح أميركي بالرد عسكريا على الحوثيين.. ماذا قال وزير الدفاع الأميركي ومستشار الأمن القومي؟ : الحكومة الكويتية تنادي بالشيخ مشعل أميرا للبلاد.. من هو؟
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي/الدكتور رشاد محمد العليمي، ، اليوم السبت، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فايجن.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الامم المتحدة.
كما استعرض اللقاء الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الاصلاحات، والاجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
كما بحث اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواقف البلدين الصديقين ازائها. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي