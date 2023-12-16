بريطانيا تعلن اسقاط مسيرة تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت البحرية البريطانية، اليوم، إسقاط طائرة مسيّرة في البحر الأحمر، تستهدف سفنًا تجارية ضمن المخطط الإيراني لعسكرة البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس؛ إن السفينة “دياموند” التابعة للبحرية البريطانية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر. وكتب شابس على منصة إكس “أسقطت إتش. إم.

إس دياموند ما يشتبه في أنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر”. وأضاف: “أُطلق صاروخ من طراز سي فايبر ودمر الهدف بنجاح”.