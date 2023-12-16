عاجل: الحكومة الكويتية تنادي بالشيخ مشعل أميرا للبلاد.. من هو؟

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت.

وتوفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت عن عمر 86 عاماً، وفق ما أعلن الديوان الأميري، بعد عهد دام ثلاث سنوات.

سمّي الشيخ نواف ولياً للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام.

يذكر أن الشيخ مشعل الأحمد أدى اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي في أكتوبر 2020.

جاء ذلك بعد أن وافق البرلمان الكويتي بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد، ولاية العهد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" حينها.

وولد الشيخ مشعل الصباح في الكويت سنة 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في بريطانيا عام 1960.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".

وأصبح الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني في عام 2004، وكان رئيسا لجهاز أمن الدولة لمدة 13 عاما.