عاجل: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على ''أهداف حساسة''

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليوم السبت تنفيذ عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة بدفعة من المسيرات.

وقال يحيي سريع قبل قليل في بيان رصده محرر مأرب برس: ''قواتنا ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة''.

وجاء في البيان:''سلاح الجو المسير نفذ بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة''.

واضاف: ''نهيب بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية وإسناد مقاومته الحرة''.