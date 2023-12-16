عاجل: الحكومة الكويتية تنادي بالشيخ مشعل أميرا للبلاد.. من هو؟ عاجل: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على ''أهداف حساسة'' أبرز محطات حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمناصب التي تقلدها تجدد المعارك في السودان وقصف مدفعي وجوي يهز الخرطوم وتقدم الجيش بأم درمان مقتل عدد من الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة وأهالي المحتجزين يكثّفون الضغط على نتنياهو الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا.. قصف منازل على رؤوس ساكنيها والعشرات تحت الأنقاص القيادة المركزية الأمريكية تكشفت ملابسات احدث استهداف للحوثيين في البحر الأحمر قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنازل شمال وجنوب غزة عائداتها لغزة.. مباراة خيرية لأجل فلسطين في الدوحة بحضور أمير قطر تفاصيل مذهلة في العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام
اعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليوم السبت تنفيذ عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة بدفعة من المسيرات.
وقال يحيي سريع قبل قليل في بيان رصده محرر مأرب برس: ''قواتنا ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة''.
وجاء في البيان:''سلاح الجو المسير نفذ بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة''.
واضاف: ''نهيب بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية وإسناد مقاومته الحرة''.