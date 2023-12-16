أبرز محطات حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمناصب التي تقلدها

السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت عن عمر 86 عاماً، وفق ما أعلن الديوان الأميري، بعد عهد دام ثلاث سنوات.

سمّي الشيخ نواف ولياً للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام.

كان عليه أن يقود اقتصاد بلاده خلال أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وخلال ثلاث سنوات، شهدت البلاد تشكيل سبع حكومات.

ولد الشيخ نواف عام 1937 في مدينة الكويت، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950. وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

شغل الشيخ نواف سابقاً عدة مناصب أبرزها وزير الداخلية والدفاع في الكويت.

وقد تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2003. كما تولى حقيبة وزارة الداخلية في يوليو 2003.

قبلها تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في 1994. كما تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 1991.

قبل ذلك تولى منصب وزير الدفاع في 1988. كما كان قد تولى حقيبة وزارة الداخلية في 1978. وكانت رحلته السياسية بدأت في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاماً.